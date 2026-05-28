Las reservas del Banco Central superaron los US$48.000 millones tras realizar la tercera compra más grande en la gestión Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves US$ 447 millones y realizó la tercera compra más importante desde que comenzó la gestión de Javier Milei.

Con esto, llegó al nivel más alto de reservas desde el año 2019 y superó la marca de US$48.511 millones.

El anterior nivel más alto había sido el 30 de septiembre de 2019, cuando llegó a US$48.703 millones.

Esto sucede en el marco del desembolso que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$1.000 millones a comienzos de esta semana, después de aprobarse la segunda revisión del acuerdo.

Compra de dólares por parte del BCRA

Desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario, el BCRA compró US$9.681 millones. Esto representa el 96% de la meta anual.

La misma se fijó en los US$10.000 millones para el 2026 con la posibilidad de extenderse hasta los US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

De esta manera, lleva comprados US$2.526 millones en mayo. El mes anterior fue donde anotó la mayor compra mensual, cuando llegó a adquirir US$2.769 millones en el cuarto mes.