Consultoras estimaron que la inflación de mayo fue de 2,3%

Consultoras privadas proyectaron que en mayo la inflación fue de 2,3% e indicaron que en el acumulado de 2026 alcanzaría el 30,5%. Así lo reflejó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo con el informe, se estima que la tendencia descendente continuará durante los próximos meses ya que la variación de precios sería de 2,1% en junio.

Asimismo, se espera para julio una inflación de 2%, mientras que para agosto y octubre la previsión se ubica en 1,8%. En septiembre, en tanto, la estimación asciende a 1,9% y noviembre, volvería a caer a 1,7%.

Dólar y actividad económica

Por otra parte, las proyecciones del REM ubicaron al dólar en $1.422 para junio, una cifra inferior a la estimada en la encuesta anterior.

Por último, el sector privado calculó que el Producto Bruto Interno (PBI) se habría expandido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y aumentaría otro 1,2% en el segundo trimestre (+0,1 p.p. y +0,2 p.p. respecto al relevamiento previo, respectivamente).

En tanto, para 2026 el crecimiento económico estimado es del 2,9%, contra el 2,8% que había plasmado el relevamiento de abril.