Luis Caputo anticipó que la inflación de mayo será más baja que la de abril y aseguró que "sobran dólares"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que la inflación correspondiente a mayo se ubicará por debajo del 2,6% registrado en abril y defendió la política económica del Gobierno al sostener que "sobran dólares" y que la disponibilidad de divisas dejó de ser una limitación para la actividad productiva y el ahorro.

El funcionario, que reiteró que "lo peor ya pasó", destacó la evolución del mercado cambiario y aseguró que la administración de Javier Milei derrumbó "dos mitos importantes, como que es mejor tener una economía cerrada y el de la restricción externa", que, según su visión, afectaron históricamente a la economía argentina.

El titular del Palacio de Hacienda recordó, además, el escenario que encontró el Gobierno al asumir. Según explicó, la gestión libertaria heredó compromisos por más de 40.000 millones de dólares que el Banco Central mantenía con importadores, a los que se sumaban otras obligaciones acumuladas entre el Tesoro y la autoridad monetaria.

A pesar de ese panorama, Caputo sostuvo que actualmente la economía cuenta con suficiente disponibilidad de moneda extranjera para atender las distintas demandas. "Hoy hay dólares para todos. Nos van a salir dólares de las orejas. No hay problemas de dólares para los importadores y las empresas. Hay dólares para todos los argentinos que quieran ahorrar", señaló en el evento CAMBRAS Business Day 2026 organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña.

El ministro también resaltó la intervención reciente del Banco Central en el mercado cambiario y afirmó que la entidad viene reforzando sus tenencias de divisas desde comienzos de año. "Todavía sobran tantos dólares que el Central compró a razón de US$100 millones por día desde que empezó el año", aseguró.

"Hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo", completó.

" Kicillof nunca será presidente de la Argentina "

Además, el funcionario se refirió al escenario político, descartó la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder y respondió que "no es una opción" para el país. Sería "el infierno", subrayó.

Caputo mencionó los resultados de los últimos comicios legislativos como una señal del respaldo social al rumbo económico impulsado por el Gobierno. "La prueba fueron las elecciones de medio término. No importa lo que pase, puede haber un shock externo; el petróleo puede irse a US$400; una guerra mundial o una invasión extraterrestre que Kicillof nunca va a ser el presidente de la Argentina", lanzó.

"El 2027 va a ser un año muy diferente a lo que se espera y el Presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal", concluyó el funcionario.