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Domingo, 31 de mayo de 2026

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CAMBIO

Caputo confirmó a Juan Stampalija como nuevo secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía

Reemplazará a José García Hamilton que renunció por "razones personales" según informó el titular del Palacio de Hacienda.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este domingo que José García Hamilton renunció a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio y su lugar será ocupado por Juan Ignacio Stampalija a partir de la próxima semana.

El titular del Palacio de Hacienda lo confirmó con un mensaje publicado en su cuenta en X.

"Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana", informó Caputo en la publicación.

Luego precisó que desde el lunes "Juan Ignacio Stampalija, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional".

"¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión", cerró Caputo en su mensaje en redes sociales.

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