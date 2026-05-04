El financista vinculado a la AFA y dueño de Sur Finanzas declara mañana ante la Justicia por presunto lavado

El financista Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas, se presentará este martes a las 10:00 ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.

El magistrado Luis Armella lo investiga por presunto lavado de dinero en una causa que pone la lupa sobre el manejo de fondos en el fútbol argentino y el otorgamiento de préstamos irregulares a instituciones deportivas.

El esquema bajo sospecha

La investigación, encabezada por la fiscal Cecilia Incardona con apoyo de la PROCELAC, sostiene que Sur Finanzas habría operado como un sistema financiero ilegal.

Según la acusación, la empresa captaba fondos y otorgaba préstamos al margen de la normativa vigente, obteniendo beneficios mediante "intereses abusivos y otras prácticas prohibidas".

La justicia sospecha que el dinero facilitado a diversos clubes de la AFA con dificultades financieras servía para canalizar activos de origen ilícito.

En este marco, se investiga la relación de Vallejo con figuras centrales de la entidad madre del fútbol, como Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, debido al rol de su financiera como patrocinador de múltiples equipos.

El avance del proceso judicial

La declaración de Vallejo dará inicio a una ronda de 16 indagatorias que se extenderán hasta finales de junio. El empresario asistirá junto a su madre, Graciela Vallejo, quien también se encuentra imputada en el expediente.

Hasta el momento, la causa cuenta con cuatro empleados de la financiera procesados por destrucción de pruebas y encubrimiento.

La fiscalía acusa formalmente a Ariel Vallejo de ser el "jefe de una asociación ilícita", señalando que la estructura empresarial fue utilizada para dotar de una apariencia legal a los capitales generados de forma irregular.