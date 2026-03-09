Rechazan pedidos de nulidad de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunta evasión millonaria

La Justicia rechazó este lunes los pedidos de nulidad presentados por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, en el marco de la causa que investiga una presunta evasión fiscal y apropiación indebida de aportes y tributos.

La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien desestimó los planteos de las defensas, que argumentaban la inexistencia de delito en la presunta retención indebida de aportes denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en diciembre de 2025.

Diego Amarante, juez en lo Penal Económico N° 5.

Según la acusación del organismo recaudador, la AFA habría retenido tributos nacionales y aportes a la seguridad social de sus trabajadores sin depositarlos dentro del plazo legal de 30 días corridos.

De acuerdo con la investigación, el monto involucrado superaría los $19.353 millones y correspondería al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.





La decisión de la Justicia





En su resolución, Amarante rechazó los argumentos presentados por las defensas de Tapia y Toviggino, que sostenían que no existía delito y solicitaban suspender el llamado a indagatoria debido a un recurso pendiente de resolución ante la Cámara.

El magistrado señaló que "la circunstancia de encontrarse pendiente de decisión ante la Alzada el recurso interpuesto contra el rechazo de la excepción de falta de acción no configura, por sí sola, un obstáculo jurídico para la continuación del trámite instructorio".

Además, agregó que "los cuestionamientos formulados por las defensas se sustentan en discrepancias respecto de la oportunidad y procedencia de la convocatoria a prestar declaración indagatoria, mas no evidencian una restricción efectiva del derecho de defensa ni la inobservancia de una garantía constitucional que justifique la invalidez del acto".





Cómo sigue el caso





Tras el rechazo de los planteos, las declaraciones indagatorias quedaron programadas para esta semana. Toviggino deberá presentarse ante la Justicia el 11 de marzo, mientras que Tapia fue citado para declarar el 12 de marzo.