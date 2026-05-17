La Cámara de Comercio exigió a ARCA frenar los embargos a las pymes: "Totalmente inoportuno"

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) le envió una nota al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, para solicitar que el organismo recaudador frene los embargos sobre empresas, especialmente pymes.

Desde la entidad empresaria alertaron que las medidas cautelares impulsadas por ARCA podrían "agravar la situación hasta un punto irreversible" y empujar a muchas compañías "a la marginalidad".

El reclamo de la CAC se centra en los embargos sobre cuentas por cobrar de las empresas. Según informó la cámara presidida por Natalio Mario Grinman, el organismo que lidera Vázquez está notificando a clientes de compañías con deuda fiscal para que retengan pagos y los depositen directamente a favor de ARCA hasta cubrir los montos reclamados.

La cámara sostuvo que este mecanismo termina afectando el flujo comercial y la capacidad operativa de las empresas, sobre todo de las pymes, que ya enfrentan un contexto económico complejo.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman.

En el documento enviado también al ministro de Economía, Luis Caputo, la CAC reconoció las facultades legales de ARCA para avanzar con medidas de embargo en defensa del crédito fiscal, aunque evaluó que la decisión resulta "totalmente inoportuna en las actuales circunstancias".

Sobre este punto, la entidad advirtió sobre la delicada situación que atraviesan varias empresas por la caída de ventas, incremento de costos, altas tasas de interés y dificultades para acceder al crédito, entre otros inconvenientes.

Qué le pidió la CAC al Gobierno

Frente a ese escenario, la entidad pidió que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar nuevas medidas precautorias y también flexibilizar las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago para contribuyentes con problemas financieros.

"La preservación de la gran mayoría de las empresas permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía y posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito fiscal", sentenció la CAC en la nota enviada al organismo del Gobierno.