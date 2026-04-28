Acusan al titular de ARCA de ocultar propiedades en Miami por más de US$2 millones

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó la indagatoria de Andrés Vázquez, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por presunta omisión maliciosa de bienes y lavado de activos.

Según el dictamen del fiscal Sergio Rodríguez, el funcionario habría ocultado la propiedad de tres inmuebles en Miami, valuados en más de 2,1 millones de dólares, adquiridos mediante sociedades pantalla radicadas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

Sociedades y propiedades en el exterior

La investigación señala que las firmas Alcorta Corp., Pompeya Group Corp. y Galanthus Capital Limited fueron utilizadas como vehículos jurídicos. "Vázquez ejercía el animus domini de los bienes que esas empresas poseen", afirma el dictamen.

Entre las propiedades se encuentran unidades de lujo en el complejo Icon Brickell y el condominio Chateau Beach Residences. El fiscal advirtió que el funcionario "omitió declarar no solo los bienes adquiridos en Estados Unidos sino también su participación" en dichas estructuras.

Inconsistencias patrimoniales y medidas judiciales

El análisis preliminar detectó que, al momento de las compras, el funcionario declaraba una liquidez cercana a los 40.000 dólares, cifra insuficiente para las operaciones millonarias realizadas.

"No se registra capacidad económica suficiente que permita justificar el origen de los fondos", sostiene la PIA. Ante esto, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó nuevas medidas de prueba, incluyendo exhortos a bancos extranjeros y pedidos de informes a la Embajada de Estados Unidos.