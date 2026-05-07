Pichetto se une a diputados kirchneristas para presentar un proyecto a favor de las Pymes

En un nuevo gesto que alimenta las hipótesis sobre un regreso al PJ, el diputado Miguel Angel Pichetto se sumó a un proyecto presentado por representantes del kirchnerismo para paliar la crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto, denominado "Ley de Salvataje Nacional", está orientado a auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas ante la crisis económica, la caída del consumo y el cierre sostenido de unidades productivas.

La iniciativa declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las MiPyMEs por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga, y propone un paquete integral de medidas para sostener el empleo y evitar nuevos cierres.

Presentamos junto a Julia Strada (@Juli_Strada), Sergio Palazzo (@SergioOPalazzo), Vanesa Siley (@Vsiley) y Carlos Cisneros (@cisneros_tuc) la Ley de Salvataje Nacional para MiPyMEs. La situación es crítica: entre 2023 y 2026 cerraron más de 24.000 empresas en Argentina, un... pic.twitter.com/CtITlaUoGM May 7, 2026

Entre los principales puntos, contempla una reducción del 50% en las tarifas de luz, gas y agua, beneficios fiscales, facilidades de pago para regularizar deudas, alivio en contribuciones patronales y mecanismos de protección para las empresas proveedoras del Estado.

El texto además propone un régimen especial de reestructuración preventiva de pasivos para PyMEs en crisis, con suspensión de ejecuciones y subastas mientras negocian acuerdos con acreedores, priorizando la continuidad de las empresas y la preservación de los puestos de trabajo.

El movimiento político del ex senador profundizó el acercamiento que viene construyendo con el kirchnerismo en los últimos meses, luego de años de distanciamiento. Entre los que firmaron el proyecto se encuentran Julia Strada, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Carlos Cisneros, todos cristinistas de paladar negro.

En los últimos días, el titular del partido Encuentro Republicano Federal (al que fundó en 2021 como expresión del "peronismo republicano", según dijo en ese momento) se mostró con el intendente de La Plata, Julio Alak, y con el ex titular de la Anses, Diego Bossio, con quienes coincidió en "la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo para consolidar una alternativa que recupere el gobierno nacional para los argentinos", según dijo el alcalde de la ciudad de las diagonales.

Más señales: la visita de Pichetto a Julio Alak, en La Plata-

Según trascendió, Pichetto volvió a reunirse recientemente con Cristina Fernández de Kirchner en el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. El encuentro buscó recomponer vínculos y recuperar el diálogo político entre ambos sectores.

El rionegrino había sido titular de la bancada de senadores justicialistas durante el primer gobierno de Cristina. Luego fue mutando de posición y se acercó a Juntos por el Cambio, a tal punto que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las elecciones de 2019.

Ya durante el gobierno de Javier Milei, Pichetto se transformó en uno de los líderes de la línea dialoguista. Votó a favor de varios proyectos presentados por La Libertad Avanza en sus primeros meses de gestión, bajo la consigna de que "hay que darle al oficialismo herramientas para gobernar".

En otro llamativo cambio de rumbo, Pichetto no sólo mostró gestos de acercamiento hacia el PJ sino que se dio el gusto de opinar sobre la relación entre Cristina Kirchner, titular del partido (que cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad), y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los que asoma como presidenciables del sector para 2027. "Yo le diría a Kicillof que vaya a ver a Cristina; es importante que la vea, es importante lo humano en la política", recomendó.