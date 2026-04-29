Informe de gestión en Diputados: quiénes fueron los legisladores que no asistieron

El primer informe de gestión de Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados contó con una concurrencia inicial de 231 legisladores sobre un total de 257 integrantes del cuerpo. Quiénes faltaron y cuáles fueron los motivos de las ausencias.

A pesar del alto nivel de asistencia general, el recinto registró faltazos de figuras relevantes, destacándose los casos de Marcela Pagano y Miguel Ángel Pichetto.

La ausencia de Pagano resultó llamativa debido a que la legisladora se encontraba inscripta originalmente en la lista de oradores. Su función prevista era encabezar la ronda de preguntas dirigidas al Jefe de Gabinete; sin embargo, no estuvo presente ni durante la alocución inicial del funcionario ni en el turno asignado.

Consultada sobre los motivos de su inasistencia, la diputada informó que su ausencia se debió a un trámite: "Estoy en los tribunales, vengo a hablar de la ruta del dinero Adorni", declaró la legisladora.

Pagano no estuvo presente durante la presentación de Manuel Adorni ante Diputados.

"Estoy en (Comodoro) Py para ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito; que él niegue lo que quiera ahí -por el Congreso- total tiene que venir a dar explicaciones acá -los tribunales-", aseguró.

Asimismo, adelantó que aportará información relacionada con una sociedad comercial radicada en el exterior y reveló que se trataría de una offshore en Uruguay.

La confrontación entre la exaliada del oficialismo y Adorni incluye acusaciones previas sobre el desempeño del actual ministro coordinador durante la administración de Mauricio Macri. Pagano denunció que el funcionario pasó por el Ministerio de Cultura y calificó su paso por la función pública de irregular, asociándolo con una licitación cuestionada y el cobro de haberes sin prestación efectiva de servicios.

La legisladora fue quien identificó la propiedad del funcionario en el barrio privado Indio Cua Golf Club. Este hallazgo forma parte de la documentación presentada en tribunales.

Como respuesta a la ofensiva de Pagano, diputados oficialistas como Lilia Lemoine, Celeste Ponce y Santiago Santurio impulsaron una contra-denuncia penal. Los cargos presentados contra la legisladora y su pareja incluyen la presunta omisión maliciosa de bienes en declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública.

Por otro lado, la ausencia de Miguel Ángel Pichetto no pasó desapercibida. El diputado rionegrino optó por no asistir al considerar que el evento carecía del decoro necesario para una sesión informativa.

Todo el gobierno, con el Presidente a la cabeza, acompañando un acto inédito en el Congreso.

Más allá del resultado judicial, la figura del jefe de gabinete ha perdido toda relevancia y autoridad institucional.

Convertir a la Cámara de Diputados en un espacio de barrabravas... — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 29, 2026

A través de sus redes sociales, Pichetto cuestionó la movilización del gabinete y del propio Jefe de Estado para acompañar al ministro coordinador. "Todo el gobierno, con el Presidente a la cabeza, acompañando un acto inédito en el Congreso. Más allá del resultado judicial, la figura del jefe de gabinete ha perdido toda relevancia y autoridad institucional", sentenció el legislador.

El referente de Encuentro Federal también lamentó el clima vivido dentro del recinto durante la presentación de Adorni. En su descargo, señaló que "convertir a la Cámara de Diputados en un espacio de barrabravas es un escalón más abajo en la decadencia de las instituciones argentinas".

Además de los casos mencionados, otros diputados faltaron a sus bancas por diversas razones. Nicolás Massot y Fernanda Ávila no asistieron, al igual que Patricia Vázquez, quienes justificaron sus ausencias por viajes personales.