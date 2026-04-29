El álbum de fotos de Manuel Adorni en el informe de gestión en el Congreso: "No voy a renunciar"

Para su informe de gestión y en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete Manuel Adorni contó con el respaldo de la primera plana de La Libertad Avanza. A la hora de responder preguntas de la oposición aclaró una vez más: "No voy a renunciar".

Fue la reacción a la exposición del diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, quien recordó a Carlos Frugoni, ya exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía.

Informe de gestión de Manuel Adorni en Diputados.

A Frugoni se le pidió la renuncia luego de que se conociera que tenía siete propiedades en Miami sin declarar ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. Así que Marino le preguntó a Adorni por qué no dejaba su cargo ante sospechas de la misma índole.

"¿Por qué el criterio que el Gobierno aplicó con Frugoni no se aplica con usted? Si aún le queda algo de dignidad, haga como Frugoni y renuncie. Fin", cerró con clara ironía.

Manuel Adorni: "No voy a renunciar".

A su turno, Adorni rechazó la propuesta. "Respecto de la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario: estoy acá dando la cara. El Presidente de la Nación me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de Ministros del gobierno más reformista de la historia".

Fotos y abrazos de Adorni con Milei y el gabinete en el Congreso

La exposición de Adorni arrancó cerca de las 10 de este miércoles y continúa con las inquietudes de la oposición, la mayoría concentradas en el patrimonio del funcionario.

El cierre de las preguntas de la oposición estará a cargo del jefe de uno de los bloques del peronismo, Germán Martínez.

Javier Milei abraza a Manuel Adorni en el Congreso, antes del informe de gestión.

En tanto, desde el gobierno nacional difundieron el álbum de fotos de Adorni en el Congreso durante la mañana, cuando lo acompañaron el presidente Javier Milei, "El Jefe" del partido violeta y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gabinete de ministros completo; además de múltiples colaboradores.

Dieron el presente los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).