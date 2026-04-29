Diputada de la oposición a Manuel Adorni: "¿Los funcionarios que estaban acá no tenían nada más importante que hacer hoy?"

Después del informe de gestión de casi dos horas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que contó con el respaldo del presidente de la Nación, Javier Milei, Karina Milei y el gabinete en el Congreso, una diputada de la oposición preguntó: "¿Los funcionarios que estaban acá no tenían nada más importante que hacer?"

"Con todos los problemas que tienen hoy los argentinos, toda la gente que estaba acá en el recinto que estaba explotado, no tenía nada más importante que hacer que venir con Ud. hoy al Congreso, algo que es su obligación?, fue la consulta de la diputada Mariela Coletta del bloque Provincias Unidas.

No fue la única que tuvo esa inquietud. Desde la bancada de izquierda lo consultaron al Jefe de Gabinete por lo mismo.

Javier Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich y todos los ministros para respaldar a Adorni en el Congreso.

El movimiento de la primera plana del gobierno de La Libertad Avanza en el Parlamento Nacional exigió un enorme despliegue de efectivos, en el marco de un fuerte operativo de seguridad, con cortes de calles.

Los esfuerzos de los custodios se concentraron en la presencia del presidente Javier Milei, por supuesto. Pero el desembarco violeta de funcionarios y colaboradores de la gestión nacional en la Cámara de Diputados y sus pasillos aledaños fue numeroso.

"Hacen turismo político presidencial y del gabinete"

Tan grande fue el numero de los funcionarios que acompañaron a Adorni que llamó la atención de los diputados opositores. "Explotado de gente", resumió Coletta.

Preguntas de la oposición a Manuel Adorni.

"La segunda pregunta -siguió la opositora- es sobre por qué no hay plata para educación pero sí para turismo político presidencial y del gabinete. Es un gobierno que está presidido por un economista que tiene muy claro que el dinero es fungible, entonces hay prioridades distintas que financiar la educación. Siempre van por los viajes, no por la educación", cerró.