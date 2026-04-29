Natalia Zaracho a Manuel Adorni: "Hoy sí tiene cara de deslomado", "¿qué se siente viajar en primera clase?

"Hoy sí que tiene cara de deslomado", lo chicaneó la diputada de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, a la hora de las preguntas, en el marco del informe de gestión.

La transmisión oficial no mostró la reacción del funcionario nacional sentado en el centro de la Cámara de Diputados del Congreso. Zaracho continuó en el mismo tono: "La verdad es que hoy me asusta un poco cuánto nos va a salir porque hoy sí laburó".

"¿Qué se siente viajar en primera clase? ¿Estuvo bueno el hotel? ¿Qué es más lindo, Mar del Plata o Punta del Este?", siguió la opositora al gobierno de Javier Milei.

A Manuel Adorni le preguntaron sobre "Volver al Trabajo".

Luego, se mostró implacable al apuntar a la gestión: "Este gobierno dijo que iba a convertir los planes sociales en trabajo. No me respondieron nada, solo que hicieron cinco mil cursos".

Y le preguntó a Adorni: ¿Cómo van a hacer para ‘Volver al Trabajo' si todos los días vemos que hay menos empresas, más gente sin laburo y el gobierno pisa los salarios?".

Por estos días, el gobierno nacional se prepara para apelar el fallo judicial que lo obligó a restituir y pagar el Volver al Trabajo a sus beneficiarios.

Natalia Zaracho a Adorni: "El que las hace las paga"

Adorni llegó al Congreso por la mañana en medio de un fuerte operativo de seguridad y escoltado por el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y todos los ministros.

Por la tarde, escuchó a los diputados de la oposición que oscilaron entre las críticas al modelo económico y el pedido de explicaciones en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni con Karina Milei y Sandra Pettovello de Capital Humano.

"Así como el presidente Milei y Karina estuvieron un ratito y se fueron, usted se va a quedar solo; y así como dicen ustedes: "el que las hace, las paga", la van a pagar", le marcó Zaracho a Adorni.

Y agregó: "No tienen justificación para decirle nada al pueblo. Ojalá puedan caminar en la calle como lo hago yo en mi barrio. Ojalá puedan hacerlo ustedes también sin tener todo el Congreso vallado y sin seguridad privada".

La diputada Zaracho es una dirigente del Frente Patria Grande - el espacio liderado por el diputado Juan Grabois- que integra el bloque con mayoría peronista Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.

Para cerrar su tiempo en el marco del informe de gestión, apuntó a las consecuencias del "ajuste de Milei en los territorios".