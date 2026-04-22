Volver al Trabajo: el Gobierno apelará el fallo que sostiene la asistencia de $78.000

El gobierno de Javier Milei intentó reemplazar el programa Volver al Trabajo por un sistema de vouchers de capacitación laboral, pero un fallo judicial ordenó sostenerlo y continuar la asistencia de $78.000 para cada uno de los más de 900 mil beneficiarios. "Vamos a apelar pronto", confirmaron fuentes oficiales a cronica.com.ar.

El revés para la gestión de La Libertad Avanza llega poco después del freno de la Justicia a la reforma laboral. Se abre ahora otro frente que paraliza la decisión de no prorrogar el Volver al Trabajo informada por el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Centro de Formación Capital Humano en el barrio de Paternal, en marzo 2026.

Desde esa cartera comunicaron que respetarán la cautelar del Juzgado Federal de Campana, no obstante apelarán ya que la nueva iniciativa de vouchers (eliminación de la ayuda mensual) reorientaba recursos hacia políticas de capacitación laboral y fomento de la doble jornada en escuelas de sectores vulnerables.

"Lamentablemente, ya no podrán llevarse a cabo", sentenciaron "en virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial". Se trata, explicaron de "dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país".

Capital Humano insistirá con eliminar Volver al Trabajo

Volver al Trabajo es una política social del gobierno de Milei para la capacitación y reinserción laboral de personas de 18 a 59 años y que fue la continuación del exPotenciar Trabajo, aunque con diferencias.

Mientras el programa incluye una asistencia de $78.000, se trata de un monto congelado desde abril 2024 -similar situación que la del bono para los jubilados de la mínima, por ejemplo-. En cambio, Potenciar Trabajo se actualizaba de manera automática porque su prestación equivalía al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El gobierno apelará el fallo contra el reemplazo de Volver al Trabajo por "Formando Capital Humano"-

Desde Capital Humano explicaron de nuevo el fin del Volver al Trabajo "por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación".

Y continuó el comunicado: "El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal".