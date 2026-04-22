El Gobierno pagará el plan Volver al Trabajo pero suspende los vouchers de formación laboral

El Ministerio de Capital Humano confirmó que continuará pagando el programa Volver al Trabajo a más de 900 mil beneficiarios, pero advirtió que como consecuencia directa del fallo judicial deberá suspender los vouchers de formación laboral y la expansión de la doble jornada escolar en establecimientos vulnerables de todo el país.

La decisión llegó después de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenara mantener vigente el plan mediante una medida cautelar. El Ejecutivo acatará la resolución, aunque en paralelo avanzará con una apelación para intentar revertirla.

Por qué se suspenden los vouchers

El Ministerio de Capital Humano tenía diseñado un rediseño integral del esquema de asistencia. El plan contemplaba reemplazar las transferencias directas por vouchers de capacitación laboral con participación de instituciones formativas en distintas provincias, orientados a mejorar las condiciones de empleabilidad y facilitar el acceso al empleo registrado y formal.

La cautelar bloqueó ese proceso. Según explicó la propia cartera que conduce Sandra Pettovello, el fallo obliga a mantener los fondos asignados al esquema vigente e impide su redireccionamiento hacia las nuevas iniciativas. "Lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país", advirtió el comunicado oficial.

Qué pasa con los $78.000 mensuales

Para los más de 900 mil beneficiarios, la cautelar garantiza por ahora la continuidad de los pagos de $78.000 mensuales. Desde Capital Humano sostienen que el programa había cumplido su plazo de vigencia de dos años y que la convocatoria a los nuevos vouchers era el paso siguiente previsto. El fallo interrumpió esa transición.

El Gobierno apelará la resolución. Si logra revertirla, la reformulación volvería a activarse y el esquema de transferencias directas sería reemplazado por el nuevo modelo de capacitación. Por ahora, el programa sigue vigente y los pagos están confirmados.