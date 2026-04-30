El PJ convocó al Congreso Nacional partidario para el próximo 19 de mayo

El Congreso Nacional Federal del Partido Justicialista convocó a una reunión del Congreso Nacional partidario que tendrá lugar el martes 19 de mayo próximo. La decisión fue tomada en la reunión celebrada este jueves y que fue encabezada por el vicepresidente del partido, el senador formoseño José Mayans.

En el encuentro, que se realizó en la sede partidaria de la calle Matheu (en el barrio porteño de Balvanera), se decidió llamar al Congreso Nacional para debatir la crítica situación nacional e internacional. Además se tratarán algunas cuestiones organizativas, como la convocatoria a elecciones internas en Salta y Jujuy, distritos que fueron intervenidos por las autoridades justicialistas.

El senador formoseño José Mayans llevó la voz cantante en la reunión.

Casi como en un adelanto de los temas que se discutirán en esa reunión, Mayans sostuvo ante los consejeros que la gestión de Javier Milei le está produciendo "un daño tremendo a la sociedad" y que el PJ debe tomar un curso de acción "contra la antipatria y la injusticia social que imperan" en este momento.

Uno de los temas más comentados fue el informe de gestión que presentó el miércoles en la Cámara de Diputados el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al respecto, el formoseño no dudó en calificar de "bochornosa" la presentación del funcionario, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, y expresó que la defensa de su situación personal fue una cortina de humo para "tapar la gestión de un gobierno que se está cayendo a pedazos".

El PJ nacional convocó al Congreso Partidario para el próximo 19 de mayo



En la reunión de hoy del Consejo Nacional en la sede de Matheu, se analizó la crítica situación política y social del país, los efectos devastadores de la política económica de Milei y sus graves... pic.twitter.com/DcO9Z7hsFk — Partido Justicialista (@p_justicialista) April 30, 2026

Durante la reunión, Mayans también se refirió a la compleja situación internacional en el contexto del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y afirmó que "el presidente que tenemos, gratis y sin pasar por el Congreso Nacional, avala las políticas belicistas" de Donald Trump y sus aliados.

Asimismo, se analizaron temas como las PASO, el financiamiento de los partidos políticos y ficha limpia, en los que el partido deberá tomar posición luego de que el Poder Ejecutivo impulsara el proyecto de reforma política en el Congreso Nacional.

También hubo intervenciones de los consejeros: Teresa García (secretaria del PJ nacional), el diputado nacional y responsable de la comisión de Defensa del PJ, Agustín Rossi; el secretario General de la UOM, Abel Furlán, y del exgobernador bonaerense Felipe Solá.







