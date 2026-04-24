"El peronismo es la salida": el mensaje de Mayra Mendoza tras la cumbre del PJ

La diputada provincial Mayra Mendoza realizó fuertes declaraciones a la salida de la sede del Partido Justicialista Bonaerense, donde se llevó a cabo un encuentro clave del peronismo provincial.

En ese marco, Mendoza aseguró que "el peronismo siempre es la salida para devolver la dignidad a la vida de las personas", y destacó que durante la reunión "se ha leído un documento consensuado" que representa "la expresión del conjunto" de los distintos sectores del espacio. Además, manifestó el respaldo al reclamo de la provincia de Buenos Aires frente al Gobierno nacional, al señalar que existe "una asfixia no con un gobernador, sino con el pueblo y con cada uno de los municipios".

Por otro lado, uno de los ejes centrales del encuentro fue el pedido por la liberación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según explicó Mendoza, hubo un "contundente pedido por la libertad de Cristina, injustamente detenida", lo que calificó como "un nuevo capítulo de proscripción al peronismo".

En esa línea, remarcó que el Consejo del PJ, junto a sus estructuras distritales y distintas ramas del movimiento, asumió el compromiso de trabajar por la consigna "Cristina Libre". "No es un lema vacío ni un planteo de fanáticos, tiene que ver con recuperar una justicia independiente en la Argentina", sostuvo.

Finalmente, la jefa comunal apuntó contra el presidente Javier Milei, al advertir que el país atraviesa una situación crítica: "Hoy se sobrevive, no se vive", expresó, al tiempo que llamó a construir un programa de gobierno que permita revertir "el desastre" que, según afirmó, está generando la actual gestión nacional.