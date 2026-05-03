Elecciones 2027: el peronismo suma propuestas para ser alternativa

Con la vista puesta en las elecciones presidenciales 2027, de manera tímida pero constante, el peronismo viene ensayando varios encuentros de dirigentes donde se convoca a pensar proyectos para que el espacio pueda ser alternativa política y volver a la Casa Rosada.



La asunción al poder de Javier Milei implicó un golpe duro para todo el espacio peronista, que trata de reconstruirse desde distintas agrupaciones o tribus partidarias, ante la falta de una conducción unificada.

Durante 20 años casi nadie dudó dentro del peronismo de la conducción de Néstor y Cristina Kirchner, aunque ahora las cosas cambiaron y, con CFK condenada y con arresto domiciliario, el PJ comenzó un intenso debate por su futuro y por establecer cuáles serán las ideas que llevarán a las urnas y quiénes los nombres que las vayan a interpretar.

El gobernador Axel Kicillof lanzó su Movimiento Derecho al Futuro, que desde la provincia de Buenos Aires intenta forjar un espacio que trascienda ese territorio y que coseche adhesiones nacionales para llegar firme con un proyecto presidencial.

El kirchnerismo más cercano a Cristina, con su principal referente sin chances de presentarse a la disputa política, todavía debate su futuro y no presenta de momento ningún espacio con proyección presidencial.

Mientras tanto, en el Día del Trabajador se lanzó formalmente un espacio que agrupa a varios peronistas que intentan no ubicarse ni del lado de Kicillof ni del de Cristina y llaman a pensar estrategias rumbo al futuro. El llamado Peronismo Federal se presentó ante la sociedad en un acto con miles de dirigentes en el predio de Parque Norte, destacándose entre los convocantes principales Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, los diputados Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel y el intendente de Pilar, Federico Achával.

Los organizadores aclararon que el nuevo espacio no busca confrontar con ningún sector específico, sino sumar voces e ideas para generar "un espacio de debate", y se comunicaron con los diferentes líderes partidarios para aclarar que no invitaban a propósito a ningún potencial candidato presidencial para no generar problemas.

A fines de febrero, otro sector del peronismo, entre ellos Guillermo Moreno y Miguel Ángel Pichetto, se reunió en un hotel de la zona porteña de Abasto para debatir también sobre el futuro del espacio y las proyecciones rumbo a las elecciones de 2027, luego de que Pichetto visitara a Cristina en su departamento de la calle San José.