Caso AFA: en la mansión borraron pruebas, quemaron objetos y vaciaron el predio antes del allanamiento

El entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, habría desmantelado casi por completo las pruebas que lo vinculan a la mansión de Villa Rosa -valuada en más de 20 millones de dólares- antes del allanamiento del 12 de diciembre.

Testigos del personal relataron a la prensa cómo se ejecutó el operativo de encubrimiento. Comenzó el 1 de diciembre, en paralelo al primer allanamiento en la financiera Sur Finanzas y la denuncia penal de Elisa Carrió en Comodoro Py, según los testimonios.

La primera medida fue el blindaje digital. Los empleados usaban grupos de WhatsApp para reportar con fotos y videos el mantenimiento diario de la propiedad. Fueron obligados a eliminar todo el historial bajo la supervisión directa de los capataces, para asegurarse de que no quedaran copias.

Además, los trabajadores debían entregar sus teléfonos a Emanuel Gómez -casero y hombre de confianza de Toviggino- al ingresar al predio. Solo los recuperaban al finalizar la jornada laboral.

Pablo Toviggino, tesorero de AFA, junto al presindente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

La semana previa al allanamiento del 12 de diciembre, ordenado por el juez Daniel Rafecas, se produjo el vaciamiento de objetos vinculados a Toviggino. Pese a que la Justicia había dispuesto custodia policial en el lugar, el operativo se realizó por las noches, cuando los agentes no estaban.

"Emanuel fue el encargado de ese operativo, sacaban todo en la camioneta de Diego (Pantano), el hermano de Luciano, y lo que no podían sacar lo quemaban. Lo sacaban por un portón de atrás; la Policía solo estaba a la mañana y a la tarde en ese lugar para tomar los datos de los empleados", contó el testigo.

Así y todo, el allanamiento encontró 50 vehículos de alta gama y de colección, además de un bolso y una plaqueta a nombre del tesorero que sobrevivieron a la limpieza.

La causa: un laberinto de competencias

Hoy la investigación está trabada. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó el peritaje de la flota de autos, pero su continuidad en el expediente es incierta.

La Cámara de Casación postergó la definición y dejó la causa en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que también debe resolver los procesamientos por evasión fiscal de Claudio "Chiqui" Tapia y el propio Toviggino, informo la agencia Noticias Argentinas.

Mientras tanto, la quinta de Villa Rosa opera con apenas seis empleados -la mayor parte del personal fue despedida en febrero- y las obras del gimnasio y un sauna privado se reactivaron bajo estricto secreto, según los testimonios recabados por La Nación.

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