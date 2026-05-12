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Martes, 12 de mayo de 2026

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NUEVO ESCÁNDALO

Grave denuncia al Consejo Federal de la AFA tras un choque con Toviggino

La Liga Cordobesa denunció que el titular del Consejo Federal habilitó a Argentino Peñarol al Torneo Regional Amateur sin respetar la clasificación deportiva ni consultar a la provincia.

Emeterio Farías, referente y vocal titular de la Liga Cordobesa de Fútbol en el Consejo Federal de la AFA, presentó su renuncia indeclinable tras un choque directo con Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia.

El detonante fue la habilitación de Argentino Peñarol para participar en el Torneo Regional Federal Amateur sin haber conseguido la clasificación en la cancha. 

Desde la Liga Cordobesa denunciaron que la medida ignoró la autoridad local y se tomó sin consultar a los dirigentes de la provincia.

"No puedo permitir que a la Liga se la lleven por delante", disparó Farías. "Yo vengo de la era de Julio Grondona. Si no se gana la plaza en la cancha, no corresponde participar por vía administrativa", agregó.

Fuerte acusación contra el número 2 de AFA,&nbsp;Pablo Toviggino.
Fuerte acusación contra el número 2 de AFA, Pablo Toviggino.

La acusación directa

En su carta de renuncia dirigida a Toviggino, Farías fue categórico: la invitación a Peñarol respondió a un "pedido político" canalizado a través de otras estructuras del fútbol provincial.

"Se ha vulnerado la autoridad y la autonomía de la Liga Cordobesa", escribió. Y advirtió que aceptar esa imposición sentaría "un precedente peligroso para todas las Ligas del país".

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