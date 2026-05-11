Fiscal de Casación pidió que la causa por la mansión atribuida a Toviggino vuelva a la Justicia de CABA

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, solicitó que la causa que investiga si una mansión en la zona norte del Gran Buenos Aires es propiedad de supuestos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), vuelva a un juzgado de la ciudad de Buenos Aires y deje el federal de Campana.

Desde este lunes, los camaristas de la sala I de la Cámara tienen cinco días hábiles para emitir una resolución sobre la cuestión de la competencia.

Causa por la mansión atribuida a Toviggino: el dictamen del fiscal de Casación

En su dictamen, el fiscal Villar consideró que el expediente debe volver al juzgado federal a cargo de Rafecas, donde comenzó a investigarse aunque planteó como otra posibilidad que lo retome el juzgado en lo penal económico que lo llevó luego, actualmente a cargo como subrogante de la jueza Verónica Straccia.

Otra opción es que la sala I de la Cámara Federal de Casación derive la decisión sobre la competencia a la Cámara en lo Penal Económico, con lo cual el tema seguiría a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay hasta que haya una nueva definición.

La defensa de los dos imputados reclama que la causa continúe en Campana ya que argumentan que la casaquinta como otras propiedades investigadas están en Pilar, que es parte de esa jurisdicción.

En este marco, la Cámara Federal de San Martín le dio la razón a González Charvay para que el expediente permanezca en ese juzgado pero esa decisión fue resistida por todos los fiscales que intervinieron en el caso por lo que llegó hasta Casación, el máximo tribunal penal federal del país. La fiscalía ante esa instancia aseveró este lunes que la investigación debe volver a la órbita del juez Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.

La Justicia busca determinar si la mansión pertenece a testaferros de Pablo Toviggino.

Villar evaluó que las maniobras investigadas "darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito".

Por este motivo, solicitó que la cuestión "debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad" y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas. Como segunda posibilidad es que planteó que el caso debe regresar en todo caso al juzgado en lo penal económico, también en CABA. Y como tercera solución que el conflicto de competencia lo resuelva la Cámara en lo Penal Económico de CABA y no la de San Martín.

La causa investiga si la mansión fue comprada por medio de una estructura de presuntos testaferros ligados al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha del titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia. De acuerdo a lo que la Justicia pudo comprobar hasta el momento, la quinta fue adquirida en mayo de 2024 por un valor declarado de 1,8 millones de dólares aunque una tasación oficial incorporada al expediente estimó que el inmueble podría valer cerca de 17 millones de dólares.

Uno de los elementos mencionados en el expediente es que Luciano Pantano, quien figura como propietario del inmueble junto a su madre Ana Lucía Conte, usaba una tarjeta corporativa de la AFA para distintos gastos.