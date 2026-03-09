El juez de Campana pidió quedarse con todas las causas por el manejo de los fondos de la AFA en el exterior

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió este lunes que le remitan dos causas judiciales en las que se investigan presuntas irregularidades con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, vinculadas a un contrato con una empresa del productor teatral Javier Faroni. El magistrado ya tiene en sus manos otra investigación relacionada con la dirigencia de la entidad, la que analiza la supuesta propiedad de una mansión en Pilar atribuida al tesorero Pablo Toviggino.

Según fuentes judiciales, González Charvay le solicitó a la jueza Paula Petazzi, de un juzgado de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, y al juez federal Luis Armella, de Lomas de Zamora, que se inhiban de continuar con las investigaciones y le envíen los expedientes. En ambos casos se busca determinar si hubo irregularidades en el manejo de dinero de la AFA en el extranjero mediante un contrato firmado con TourProdEnter LLC, empresa que pertenece a Faroni y a su esposa, Erica Gillette.

Una de las causas tramita en la Justicia federal de Lomas de Zamora y está centrada en un presunto lavado de dinero. En ese expediente, el juez Armella ordenó allanamientos en la casa de Faroni en Nordelta y analiza posibles maniobras vinculadas a Sur Finanzas, una firma relacionada con el mundo del fútbol que también está bajo sospecha por operaciones financieras irregulares.

En paralelo, la jueza Petazzi investiga una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven, que tenía un contrato con la AFA para organizar partidos amistosos de la selección argentina. Según su presentación, TourProdEnter LLC habría desviado fondos hacia empresas fantasmas, lo que configuraría una presunta administración fraudulenta dentro de la entidad.

El juez de Campana también tiene radicadas en su juzgado otras dos denuncias sobre el manejo del dinero de la AFA en el exterior. Una de ellas fue presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, quienes además impulsaron la denuncia que dio origen a la investigación sobre la mansión de Pilar atribuida a Toviggino y posibles vínculos con empresas que habrían recibido fondos.

En su resolución, González Charvay sostuvo que las causas que investigan sus colegas se refieren a los mismos hechos que se analizan en su juzgado. El magistrado señaló que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ya le asignó la competencia para investigar las denuncias sobre los fondos de la AFA en el exterior, por lo que pidió acumular todos los expedientes en un mismo proceso.

El planteo abre ahora una disputa judicial por la competencia. Petazzi y Armella deberán decidir si aceptan enviar los expedientes o si mantienen las investigaciones en sus juzgados. En caso de desacuerdo, la cuestión deberá ser resuelta por un tribunal superior, lo que podría demorar la definición sobre dónde se concentrará finalmente la investigación sobre el manejo de los fondos de la AFA.