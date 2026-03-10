"Chiqui" Tapia: "Muchos van a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó oficialmente LPF Play, la nueva plataforma de transmisión de partidos impulsada por la entidad, en un acto encabezado por su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia. El lanzamiento se dio en un contexto marcado por tensiones judiciales y el reciente paro en las competencias nacionales. Durante su discurso, el dirigente defendió la iniciativa y lanzó una ironía en medio de la investigación por presunta evasión fiscal. "Muchos van a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz", afirmó al cierre de su intervención.

La aparición pública de Tapia se produjo en la previa de su declaración indagatoria ante el juez federal Diego Amarante, programada para el jueves 12 de marzo. La causa también involucra al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y gira en torno a presuntas irregularidades vinculadas a la retención de tributos y aportes de la seguridad social que no habrían sido ingresados al fisco. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el monto investigado supera los 19.000 millones de pesos.

En el acto de presentación de la plataforma, Tapia destacó el avance tecnológico que, según sostuvo, representa un nuevo paso para el fútbol argentino. El dirigente remarcó que el proyecto busca ampliar el alcance de las transmisiones y dar mayor visibilidad a competencias que históricamente tuvieron menos cobertura, como el fútbol femenino y las categorías de ascenso.

"El fútbol no pasa solo por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pasa por todo el país. Somos una dirigencia que dijo: vamos a hacer un fútbol federal. Lo defendemos y representamos", sostuvo Tapia durante su discurso. En esa línea, aseguró que la iniciativa apunta a que el fútbol "vuelva a pertenecer a los clubes" y a fortalecer una lógica más federal en la difusión de los partidos.

Según detalló el presidente de la AFA, la plataforma alcanzó en sus primeros días 455.000 usuarios únicos y más de 3.300.000 visualizaciones de video, con el 90% de los partidos transmitidos en vivo. Además, indicó que los contenidos fueron vistos en más de 150 países y que ya se emitieron 175 encuentros a través del sistema.

El lanzamiento se produjo además pocos días después del paro que afectó al fútbol argentino entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, lo que impidió la disputa de partidos en todas las categorías. La medida fue definida por el Comité Ejecutivo de la AFA, que denunció "embates" de ARCA y del juez Amarante contra la institución. En ese marco, Tapia defendió el trabajo de los clubes, los cuerpos técnicos y los campeones del mundo presentes en el acto, y reiteró su confianza en el proyecto al afirmar: "Lo hicimos poniendo las cosas donde las teníamos que poner".