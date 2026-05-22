Causa AFA: la Justicia definirá que juzgado tendrá que investigar la compra de la mansión

La causa AFA sigue su marcha y los camaristas deberán notificar esta semana a qué juzgado debe ir la investigación por la compra de una mansión de 105 mil dólares.

El tribunal notificó al fiscal Gabriel Pérez Barbera que tiene tiempo hasta el miércoles para presentar su dictamen.

De este modo, luego los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio podrán decidir si la causa sigue en el juzgado federal Campana o es derivado al juzgado en lo Penal Económico, según Clarín.

Qué se investiga

Se investiga en la causa la adquisición de una propiedad de 105 mil metros cuadrados y un helicóptero a nombre de Real Central, una sociedad Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte.

Pero ninguno de los dos tendría la capacidad económica para solventar esa adquisición.

La causa estuvo a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien planteó como hipótesis que la mansión fue adquirida con fondos de la AFA a través de una administración fraudulenta a la entidad, lo que llevó a que luego el juez González Charvay ordenara un peritaje sobre los fondos de la AFA.