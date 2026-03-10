Mahiques confirmó que mantendrá a los veedores para auditar la AFA

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó este lunes que mantendrá a los veedores designados para auditar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una decisión que busca garantizar la continuidad del proceso de control sobre la entidad que preside Claudio Tapia.

En una entrevista televisiva, el funcionario explicó que resolvió sostener las designaciones realizadas por el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, pese a haber solicitado la renuncia de distintos funcionarios políticos para conformar su propio equipo de trabajo.

Según indicó el ministro, la decisión responde a la necesidad de "evitar cualquier tipo de suspicacia" en torno al proceso de auditoría que el Gobierno impulsa sobre la casa madre del fútbol argentino.





De este modo, los veedores que continuarán al frente de la revisión administrativa y contable de la AFA son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes habían sido nombrados en los últimos días de la gestión anterior para analizar los estados contables, contratos y documentación administrativa de la institución.

La continuidad de estos funcionarios representa una señal de estabilidad en medio de la tensión existente entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA.

La auditoría del Gobierno a la AFA

La decisión del Ministerio de Justicia se enmarca en la avanzada oficial para auditar el funcionamiento administrativo y financiero de la AFA. La medida forma parte del conflicto institucional que mantiene el Ejecutivo con el organismo que conduce Tapia.

De acuerdo con fuentes oficiales, el decreto que formaliza la designación de los veedores aún no había sido firmado, aunque se esperaba que Mahiques lo rubricara en las próximas horas para dejar firme su continuidad.

Con esta determinación, el Gobierno ratifica su estrategia de control sobre la entidad del fútbol argentino y despeja las dudas sobre un posible cambio de criterio tras la salida de Vítolo de la IGJ.