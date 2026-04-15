Oficializaron la designación de Leonardo Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

El Gobierno oficializó este miércoles la designación de Leonardo Fabián Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

La medida quedó formalizada esta madrugada a través del Decreto N° 249/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida rige desde el 1 de abril y forma parte de una reestructuración interna impulsada por la cartera.

La decisión se enmarca en las facultades del artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional y fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Con su publicación de la normativa, se formalizó legalmente la incorporación del funcionario a la estructura del Ministerio.

De este modo, Szuchet reemplaza en el cargo a Joaquín Mogaburu, en el marco de una serie de cambios en áreas estratégicas. Según trascendió, con estos cambios se busca consolidar equipos de confianza tras la reciente reorganización administrativa impulsada por Mahiques.

Quién es Leonardo Szuchet

El nuevo Subsecretario de Derechos Humanos es abogado penalista y actualmente se desempeñaba como vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. Tiene una trayectoria vinculada a la gestión pública, especialmente en políticas orientadas a la atención de víctimas.

En esa línea, Szuchet fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri y también estuvo al frente de la Dirección de Atención a las Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2015. En ese rol, participó en la gestión de casos de alto impacto, como la Tragedia de Once.

El perfil del flamante subsecretario está vinculado a una visión de las políticas de derechos humanos centrada en el concepto de "memoria completa", una línea que ha sido promovida por la actual administración nacional.

Reestructuración en Derechos Humanos

La llegada de Szuchet se produce en un contexto sensible para la política argentina, marcado por la reciente conmemoración del 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar.

No obstante, desde el Gobierno señalaron que los cambios estructurales en el área no implicarán modificaciones en la postura oficial en materia de derechos humanos.