El gobierno busca avanzar con la designación del nuevo vicepresidente de la UIF y convoca a audiencia pública

Tras la renuncia presentada por Santiago Martín González Rodríguez al cargo de vicepresidente de la UIF (Unidad de Información Financiera), el gobierno de Javier Milei oficializó la convocatoria a una audiencia pública para avanzar con una nueva designación.

La UIF es un organismo autónomo del Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Bautista Mahiques. Su finalidad es prevenir, detectar y reportar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y más.

El ministro Mahiques firmó la resolución 221/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial con el llamado a la audiencia pública para definir el puesto vacante.

Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

El Poder Ejecutivo Nacional propone para el cargo de vicepresidente de la UIF al abogado Patricio Mariano Michlig. Así consta en el anexo de la resolución.

El llamado a audiencia pública para definir el cargo es un paso obligatorio dispuesto en la Ley 25.246. La normativa describe el procedimiento ya que que regula el funcionamiento de la UIF. El objetivo de al convocatoria es evaluar observaciones sobre los candidatos propuestos para la presidencia y vicepresidencia del organismo.

Cuando es la audiencia pública por el vice de la UIF

El llamado a audiencia pública para definir el nuevo vicepresidente de la UIF está fijado para el próximo 12 de junio de 2026 a las 11 en el Salón Pablo Ramella del Ministerio de Justicia, ubicado en Sarmiento 329, piso 11, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la resolución firmada por el ministro Mahiques se determinó además que la Unidad Gabinete de Asesores será el área encargada de implementar el procedimiento y coordinar el desarrollo de la audiencia.

Se define el nuevo vicepresidente de la UIF.

El texto oficial puntualiza que los interesados podrán consultar el expediente e inscribirse para participar en la Dirección de Gestión Documental y Despacho del ministerio. Hay un horario específico también: de lunes a viernes entre las 10 y las 16 horas. El plazo de inscripción comenzará el 22 de mayo y se extenderá hasta 48 horas antes de la audiencia pública.

Encabezará la audiencia pública el ministro Mahiques y será quien elabore el informe final sobre el desarrollo y los resultados del procedimiento. Una vez concretado, cuenta con siete días para su difusión.