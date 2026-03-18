El Gobierno de Javier Milei convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la convocatoria a una audiencia pública para analizar la postulación del fiscal federal Matías Gabriel Álvarez como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo clave en la prevención del lavado de dinero.

La medida fue formalizada esta madrugada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a través de la Resolución 129/2026 publicada en el Boletín Oficial, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 25.246, que regula el funcionamiento del ente.

Según indica el texto oficial, la audiencia pública se realizará el próximo 22 de abril a las 10:00 horas en la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en Sarmiento 329, piso 11, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este encuentro estará encabezado por el propio titular de la cartera judicial, mientras que la Unidad Gabinete de Asesores será la encargada de garantizar las condiciones organizativas para su desarrollo.

Cómo inscribirse para participar

En tanto, aquellas personas que están interesadas en participar podrán inscribirse desde el 1° de abril hasta el 20 de abril, último día hábil previo al evento.

La documentación requerida deberá presentarse de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 16:00 horas, en la sede ministerial. Este procedimiento forma parte de los mecanismos de transparencia y participación ciudadana previstos por la normativa vigente.

Tras la realización de la audiencia, las autoridades tendrán un plazo de hasta 7 días para elaborar y difundir el informe final. El mismo será publicado en el Boletín Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y en el sitio web del Ministerio de Justicia.