El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro en aeropuertos

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La medida, dispuesta en el marco de la Ley N° 14.786, tendrá vigencia por el plazo de quince (15) días a partir de las 9:00 del 18 de marzo de 2026, "con el objetivo de buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios", indicó el Ministerio a través de un comunicado.

"En este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual", señala el documento difundido esta tarde.

Agrega que, "asimismo, se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas" y aclara que, "durante el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente".

"El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social", concluye el comunicado.