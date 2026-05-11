Paro de colectivos hoy, lunes 11 de mayo: qué líneas no funcionan y cuánto dura la medida de fuerza

El conflicto en el transporte público de Mar del Plata continúa y este lunes la ciudad amaneció nuevamente sin colectivos de corta y media distancia. El paro afecta a miles de pasajeros que intentan llegar a sus trabajos y actividades habituales en el comienzo de la semana.



La medida de fuerza es llevada adelante por los choferes agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local y alcanza a las líneas operadas por la empresa Costa Azul. El reclamo comenzó el viernes después de las 18, cuando los trabajadores denunciaron que las empresas todavía no habían abonado los salarios correspondientes.

En Mar del Plata haya paro de colectivos desde el viernes pasado.

Durante el fin de semana se desarrollaron negociaciones para intentar destrabar la situación. El sábado, representantes del gremio y de las compañías participaron de una audiencia en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, donde se intentó acercar posiciones para poner fin al conflicto.

En medio de las conversaciones, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) aseguró que logró gestionar un crédito que permitirá cancelar los haberes adeudados. Desde la entidad empresarial advirtieron además que el sistema de transporte urbano atraviesa una situación de "crisis terminal".

Una de las líneas afectadas por el paro de colectivos en Mar del Plata-

A pesar de ese avance, desde la UTA ratificaron que el paro seguirá vigente hasta que los sueldos sean efectivamente depositados en las cuentas de los trabajadores. Según indicaron fuentes sindicales, la intención es que el servicio vuelva a funcionar durante la mañana de este lunes, una vez que se acrediten los pagos.

"La idea es reestablecer el servicio a media mañana, cuando la plata esté depositada", señalaron desde el gremio.