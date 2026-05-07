Confirmaron un nuevo paro bancario: para cuándo y a qué entidades afecta

La Asociación Bancaria anunció una nueva medida de fuerza para la próxima semana que impactará en el funcionamiento del Banco Central y del Banco Hipotecario. El gremio expresó su rechazo a una serie de decisiones tomadas por las autoridades de ambas entidades, a las que calificó como "arbitrarias e inaceptables".



Según informó el sindicato mediante un comunicado, el paro se llevará adelante el miércoles 13 de mayo y afectará las últimas tres horas de atención al público en ambos organismos.

En el caso del Banco Central, la protesta está vinculada al cierre de 12 tesorerías regionales sobre un total de 21 que actualmente funcionan en distintas provincias del país.

Desde el gremio advirtieron que la medida "podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo" y denunciaron que se trata de "un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales".

El comunicado de La Bancaria.

La organización sindical recordó además que ya había realizado una huelga de 24 horas el pasado 27 de abril en todas las tesorerías regionales del BCRA. Sin embargo, aseguraron que "las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo".

Por otra parte, la Bancaria también cuestionó la situación en el Banco Hipotecario. Allí denunciaron despidos que consideraron injustificados y señalaron que existe "un cierre sistemático de sucursales" en diferentes puntos del país.

El sindicato manifestó además su rechazo "de manera absoluta cualquier política de achicamiento" que implique reducción de personal o deje trabajadores sin empleo.

En ese contexto, la conducción gremial ratificó: "La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas", concluye el comunicado.