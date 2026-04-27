Paro bancario a nivel nacional: qué servicios afecta y hasta cuándo dura la medida

La Asociación Bancaria confirmó un paro de 24 horas que comenzó este lunes 27 en rechazo al cierre de 12 tesores regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. La medida busca defender 32 puestos de trabajo en riesgo.

Aunque las entidades atenderán en su horario habitual y no se prevé interrupción en la operatoria de las sucursales, la protesta impactará sobre 21 centros vinculados a la logística del efectivo. Se trata de áreas clave para la distribución y movimiento de dinero en todo el país.

Por ese motivo, podrían surgir inconvenientes en la provisión de efectivo, sobre todo en cajeros automáticos y centros de recarga, lo que mantiene en alerta tanto a usuarios como a entidades bancarias.

La medida de fuerza fue anunciada por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Omar Palazzo, junto al secretario de Acción Gremial, Gustavo Díaz.

"El lunes 27/4 paro en todos los tesoros regionales del interior del país del BCRA. Hoy hicimos una gran asamblea en la sede del BCRA en resguardo de los 32 puestos de trabajo", comunicó Palazzo en redes sociales días atrás.

Por su parte, desde la cuenta oficial de X de La Bancaria explicaron que la decisión se adoptó "ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del B.C.R.A, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad".

Y finalizaron: "Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucradas, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios".

B.C.R.A. : ¡TODO TIENE UN LIMITE!



Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del B.C.R.A, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo... pic.twitter.com/4w7U2f4H6l — Asociación Bancaria (@La_Bancaria) April 22, 2026

Qué alcance tiene el paro bancario y qué servicios puede afectar este lunes 27





La medida de fuerza se concentra en los tesoros regionales del Banco Central, donde durante la jornada quedará frenada la operatoria vinculada al traslado y abastecimiento de dinero para distintas entidades financieras.

Esa interrupción puede repercutir en la distribución de efectivo hacia bancos comerciales y generar menor disponibilidad de billetes. Por eso podrían aparecer complicaciones para recargar cajeros automáticos o realizar extracciones, tanto por terminales como por ventanilla.

Los bancos atenderán con normalidad este lunes, pero podrían registrarse inconvenientes en la disponibilidad de efectivo (Imagen ilustrativa).

Si bien el paro apunta a sectores puntuales del BCRA, sus efectos podrían sentirse en distintos puntos del sistema bancario por la logística del efectivo.

De todos modos, las operaciones digitales no se verán afectadas: el home banking, las aplicaciones bancarias y los pagos con QR o tarjeta funcionarán con normalidad.