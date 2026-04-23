Paro bancario en todo el país: cuándo será y qué servicios estarán afectados

Tras la situación por la cual atraviesa el sector bancario, es que la Asociación Bancaria confirmó un paro total de actividades en las sedes regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el lunes 27 de abril venidero.

Fuentes del sector sostuvieron que la medida de fuerza surge como respuesta al anuncio del cierre de sucursales regionales, una decisión que "pone en riesgo decenas de puestos de trabajo y amenaza con complicar la logística de efectivo en todo el país".

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El gremio, conducido por Sergio Palazzo, denunció un clima de "hostilidad, amenazas e intimidaciones" hacia el personal, de hecho, el detonante principal fue el anuncio oficial del cierre de dependencias en el interior, lo que afecta directamente a 32 trabajadores.

"El lunes habrá paro en todos los tesoros regionales del interior en resguardo de los puestos de trabajo", ratificó el secretario general tras una masiva asamblea en la sede central del BCRA.

Los servicios afectados por el paro bancario





La huelga paralizará los 21 tesoros regionales distribuidos en el territorio nacional, lo que generará consecuencias inmediatas en el sistema financiero:

Sin atención oficial: No se realizarán trámites ni gestiones administrativas en las sedes afectadas.

Corte en el traslado de caudales: Se detendrá por completo el movimiento de camiones de caudales desde y hacia el Banco Central.

Riesgo de falta de billetes: Al interrumpirse el reabastecimiento, las entidades bancarias del interior que dependen de estos tesoros podrían enfrentar dificultades para cargar cajeros automáticos o entregar efectivo por ventanilla.

Con esta medida, el gremio busca frenar el plan de reestructuración de la autoridad monetaria, advirtiendo que el cese de actividades es solo "el inicio de un plan de lucha si no se garantiza la continuidad de los puestos de trabajo y se detiene el clima de confrontación laboral".