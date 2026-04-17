El Banco Central flexibilizó los encajes bancarios con el fin de reactivar el crédito

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una flexibilización de los encajes bancarios, consistentes en el porcentaje de los depósitos que las entidades financieras están obligadas a mantener inmovilizados. Se trata de una medida clave enmarcada en el acuerdo técnico alcanzado con la cúpula del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bajan de 75% a 65% a partir de este viernes, luego de haberlos llevado al 95% en el pico de restricción previo a las últimas elecciones legislativas.

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La medida fue promovida para reactivar el crédito y reducir la volatilidad de la tasa de interés. El movimiento del BCRA se produce con el precio del dólar en descenso en el mercado mayorista.

La modificación, dispuesta con la Comunicación "A" 8423, amplía el margen operativo de los bancos para administrar liquidez y busca aliviar las tensiones que se trasladaron al costo del dinero en pesos.

Asimismo, el segundo eje de la medida elimina los plazos mínimos y máximos para los títulos públicos que las entidades pueden usar como encajes. Hasta ahora, la normativa establecía restricciones sobre qué bonos podían computarse y, con el cambio, se amplía el universo de instrumentos elegibles. Eso permite a los bancos transformar activos en liquidez regulatoria con mayor flexibilidad.

La combinación de la menor exigencia diaria y la mayor libertad en la composición apunta a destrabar un esquema que había quedado en tensión tras el endurecimiento previo.