La Bancaria ratifica un paro en los tesoros del Banco Central para este lunes

La Asociación Bancaria confirmó un cese de actividades por 24 horas en los 21 tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el próximo lunes 27.

El conflicto se originó tras la resolución de la autoridad monetaria de cerrar 12 delegaciones en el interior del país, una decisión que, según el sindicato, pone en riesgo 32 puestos de trabajo.

Alcance de la medida y provisión de efectivo

A pesar de la huelga, se informó que la atención al público en las sucursales y el uso de cajeros automáticos se desarrollarán con normalidad.

No obstante, el gremio liderado por Sergio Palazzo advirtió que "no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria".

Desde el sector financiero estiman que el impacto será limitado debido a la corta duración de la protesta. Entidades bancarias de alcance nacional cuentan con logística propia para la distribución de billetes, lo que permitiría mitigar eventuales faltantes en las plazas más alejadas.

Reclamos y situación paritaria

La conducción del gremio cuestionó la gestión de Santiago Bausili al frente del BCRA, denunciando una falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones.

"De no obtener respuestas satisfactorias, se profundizará el plan de acción con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas", sentenciaron a través de un comunicado oficial.

En paralelo al conflicto por los tesoros, el sindicato cerró recientemente un incremento salarial del 3,4% para marzo, ajustado a la inflación.

Con este acuerdo, el sueldo inicial de la actividad se ubicó en $2.259.305,03, mientras que el bono por el Día del Bancario alcanzó un piso de $2.014.092,28, cifra que se actualizará con los futuros aumentos de 2026.