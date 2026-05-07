El Gobierno de Javier Milei activó un nuevo plan de retiro voluntario para los trabajadores del INTA: quiénes podrán acceder

El Gobierno oficializó este jueves un nuevo régimen de retiro voluntario para trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco del proceso de reducción y reorganización del Estado.

La decisión, que fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo, quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establecieron los requisitos para adherirse, los montos de compensación y las restricciones previstas para quienes acepten el esquema, que está dirigido exclusivamente al personal de planta permanente comprendido en la Ley N° 25.164.

En el texto oficial, se destaca que el sistema comenzó a regir el 4 de mayo y permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2026, aunque señalaron que podrá extenderse por única vez durante otros 15 días.

En esa línea, de acuerdo con lo dispuesto, podrán acceder al retiro voluntario los trabajadores permanentes que decidan finalizar su vínculo laboral con el organismo bajo las condiciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. La adhesión será voluntaria y cada solicitud deberá ser evaluada por la Dirección General de Administración del INTA.

No obstante, el régimen excluye a distintos grupos de agentes. Entre ellos, quedaron fuera quienes tengan 65 años cumplidos antes del 31 de mayo de 2026, empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública y trabajadores que hayan iniciado demandas judiciales contra el Estado por cuestiones laborales, salvo casos vinculados a riesgos del trabajo.

Tampoco podrán adherirse quienes se encuentren bajo investigación disciplinaria por faltas graves, agentes con procesos de responsabilidad patrimonial en curso, empleados que ya hayan iniciado trámites jubilatorios o quienes hubieran presentado previamente su renuncia al organismo.

Uno de los puntos centrales del plan es la forma en que se calculará la indemnización. El INTA dispuso una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año trabajado o fracción superior a tres meses, tomando como base los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese año.

Además, el monto final tendrá límites según la edad del trabajador. Para quienes tengan hasta 60 años se aplicará la fórmula completa sin restricciones, mientras que entre los 61 y 63 años el tope será de 24 haberes brutos. En tanto, para los agentes de 64 años o más, la compensación no podrá superar el equivalente a 12 salarios brutos.

Por último, la disposición también establece que quienes adhieran al retiro voluntario dejarán sus funciones a partir del 15 de junio de 2026 y no podrán reincorporarse al Sector Público Nacional durante cinco años. Como excepción, se permitirá únicamente el desempeño de cargos docentes en universidades nacionales.