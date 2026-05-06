El Gobierno de Javier Milei aprobó el Presupuesto Consolidado del Sector Público 2026 y lo enviará al Congreso

El Gobierno aprobó este miércoles el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, un documento clave para entender el funcionamiento de las cuentas públicas.

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante la Decisión Administrativa 18/2026 y confirmaron que será remitida al Honorable Congreso de la Nación Argentina para su conocimiento.

En el texto oficial, se destaca que la iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía, en línea con las obligaciones establecidas por la normativa vigente. Este informe es elaborado anualmente por la Oficina Nacional de Presupuesto y constituye una herramienta fundamental para garantizar la transparencia fiscal.

El Presupuesto Consolidado ofrece un panorama integral de las transacciones netas que realiza el Estado con el resto de la economía. A diferencia del presupuesto tradicional, no implica modificaciones en las partidas individuales de cada organismo, sino que consolida la información de distintos sectores públicos en un solo documento.

Entre los componentes incluidos se encuentran la Administración Nacional, las empresas públicas no financieras, los entes públicos excluidos de la administración central y los fondos fiduciarios. De este modo, se busca obtener una visión más completa del impacto económico del sector público.

Desde el Gobierno destacaron que este instrumento facilita el análisis y seguimiento de las finanzas estatales, tanto para los organismos de control como para la ciudadanía. Además, permite evaluar el peso del Estado en la economía y su interacción con otros sectores.

Por último, el envío del documento al Congreso responde a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, que establece la obligación de informar sobre la ejecución y consolidación presupuestaria. De esta manera, se fortalece el control legislativo sobre la gestión económica.