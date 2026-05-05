El Gobierno actualizó los cuadros tarifarios del suministro de gas luego de la bonificación del 25 por ciento

El Gobierno oficializó este martes los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas con una bonificación del 25% destinada a usuarios residenciales. La medida alcanza a las distribuidoras Metrogas S.A. y Naturgy Ban S.A., que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La decisión fue impulsada por el Ente Nacional Regulador del Gas mediante las resoluciones 480/2026 y 482/2026, publicadas en el Boletín Oficial, establecen los valores que deberán reflejarse en las facturas.

En el texto oficial, se destaca que el objetivo es actualizar el esquema tarifario y, al mismo tiempo, mitigar el impacto económico en los sectores más vulnerables a través de subsidios focalizados.

Los nuevos cuadros incluyen el Precio Anual Uniforme (PAU) y las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esto implica que los usuarios verán reflejados descuentos en sus facturas, dependiendo de su nivel de ingresos y consumo.

Además, se estableció que si la entrada en vigencia ocurre durante un período de facturación ya iniciado, las boletas podrán incluir tarifas diferenciadas: una parte correspondiente al consumo previo y otra al posterior a la actualización, según lo dispuesto por la normativa vigente.

Las empresas también deberán comunicar oficialmente estos cambios a todos los subdistribuidores y presentar ante el ente regulador la constancia de cumplimiento en un plazo de diez días.

Cuánto costará el gas: valores y segmentación

En el caso de Metrogas, el esquema tarifario fija cargos variables que rondan los $135 por metro cúbico para consumos bajos en la Ciudad de Buenos Aires, con diferencias según la zona y una reducción progresiva en el costo para mayores niveles de consumo.

Por su parte, Naturgy establece un cargo fijo inicial de poco más de $1.500 y un costo variable cercano a los $100 por metro cúbico para los hogares con menor consumo, que aumenta de manera escalonada en rangos superiores.

El detalle de los cuadros tarifarios también contempla la estructura de costos del servicio, que incluye el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, los costos de traslado a través de redes troncales y otros cargos regulatorios.

Impacto en hogares, comercios e industrias

La actualización tarifaria impacta no solo en usuarios residenciales, sino también en comercios, industrias y entidades de bien público. De este modo, se prevén tarifas diferenciadas e incluso exenciones impositivas, en línea con políticas de protección social.

Con este nuevo esquema, el Ejecutivo avanza en su política de segmentación de subsidios y actualización de tarifas, en un contexto donde el costo de los servicios públicos continúa siendo un eje central del debate económico en la Argentina.