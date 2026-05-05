Dictaron prisión preventiva para el hombre que incendió su departamento con su familia adentro

Un grave episodio de violencia de género y doméstica generó gran conmoción en los últimos días. Un hombre fue detenido tras amenazar con un cuchillo a su pareja y provocar de manera intencional un incendio en la vivienda, donde también se encontraba la hija de ambos, de apenas un año y medio.

El hecho sucedió en la madrugada del 30 de abril en un departamento ubicado en la calle Paraná al 400, en el cruce con avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la investigación judicial, el episodio comenzó cuando la víctima logró comunicarse con el 911 para alertar que su pareja la estaba amenazando con un arma blanca. Unos minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar, redujeron al agresor y concretaron su detención.

En paralelo, personal de Bomberos desplegó un operativo en el lugar para evacuar a todos los vecinos y controlar el fuego, que causó la destrucción total del departamento.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, que validó el procedimiento y avanzó rápidamente con medidas de prueba urgentes. Entre ellas, se dispuso la intervención de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (OFAVyT), cuyo informe interdisciplinario resultó determinante para comprender el trasfondo del caso.

Tras la detención del imputado, los especialistas establecieron que la mujer se encontraba inmersa en un contexto sostenido de violencia de género y doméstica, con indicadores claros de riesgo extremo tanto para ella como para su hija.

El incendio causó la destrucción total del departamento.

En base a la evidencia recolectada -que incluyó testimonios, peritajes y antecedentes del imputado- la fiscalía consideró configurados delitos de extrema gravedad, entre ellos amenazas agravadas y tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género, además del incendio intencional con peligro para terceros.

Otro elemento central en la investigación fueron los antecedentes del acusado, quien ya contaba con condenas por lesiones, registros por tentativa de homicidio y causas vinculadas al uso de armas. Incluso, había sido sometido previamente a prisión preventiva y contaba con medidas de control como una tobillera electrónica.

Ante esto, el auxiliar fiscal solicitó la prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además del peligro concreto para la víctima. La medida fue finalmente otorgada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28.