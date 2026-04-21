Detuvieron al acusado de matar a la mujer que fue encontrada por su hijo enterrada en un patio

Un hombre de 30 años, identificado como Brian Leandro Lesta, fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Merlo, acusado del femicidio de su pareja, Gisele Alejandra Ruocco. Estaba prófugo y era intensamente buscado por la Policía.

El hallazgo del cuerpo se produjo el pasado sábado en la vivienda que compartían en Claypole, cuando el hijo de la víctima, un niño de 12 años, descubrió los restos de su madre enterrados en el patio.

La casa donde encontraron los restos de la mujer.

La captura de Lesta se concretó en la intersección de las calles Juncal y Balbín. Según fuentes policiales, el arresto fue posible gracias a la intervención de un vecino que identificó al sospechoso a partir de las imágenes difundidas por diversos canales de televisión.

De acuerdo con el parte policial, Lesta era intensamente buscado por la Justicia desde el 18 de abril, cuando se había dado a la fuga tras la desaparición de su pareja. Ante la falta de respuestas de la Justicia, el chico decidió cavar por su cuenta un pozo en el patio de la propiedad ante la sospecha de que algo malo había pasado.

Para hacerlo, le pidió una pala a un vecino, que lo acompañó hasta la casa. Mientras removían la tierra, primero encontraron un pedazo de tela. Minutos después, apareció lo que sería un brazo.

El hijo de la vìctima fue quien halló los restos humanos en el patio de la propiedad.

En ese momento, corrió desesperado hacia la casa de su abuela, desde donde llamó al 911. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron, confirmaron la presencia de restos humanos en el lugar.

La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora.