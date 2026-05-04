"Pequeño J" llegó a la Argentina y ya está preso en Marcos Paz por el triple crimen narco

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", pisó suelo argentino este lunes pasadas las 20.40 en el aeropuerto de El Palomar, tras un operativo de extradición que comenzó en Perú.

El joven de nacionalidad peruana fue trasladado directamente al penal de Marcos Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia federal.

Este martes será indagado por videollamada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, a cargo de la causa por el triple crimen narco de Florencio Varela.

"Pequeño J" está acusado por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ocurridos el 19 de septiembre de 2025.

La investigación judicial demostró que las tres jóvenes fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y enterradas. La carátula incluye homicidio agravado con alevosía, ensañamiento y violencia de género.

El paso a paso de la extradición

El Ministerio Público Fiscal de Perú detalló ocho etapas: detención, activación del mecanismo de cooperación, pedido de extradición, admisión, declaración de procedencia, autorización, evaluación de requisitos finales y traslado.

El arribo estaba previsto para las 19, pero hubo una demora en Paraguay, donde la comitiva buscó a otros dos detenidos que también debían ser extraditados a la Argentina.

Al bajar del avión, Valverde fue subido a una camioneta blindada escoltada por motos y autos, que lo llevó directo al complejo penitenciario. Una de las imágenes que circularon mostró un cambio llamativo: el acusado, conocido por su pelo largo, llegó con la cabeza rapada.

Los otros imputados

En la causa hay otras 11 personas imputadas: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias "Señor J", quien fue beneficiado con la falta de mérito.

Según fuentes judiciales, habría al menos tres sospechosos más bajo la mira de la Justicia.

Horas antes de la extradición, familiares de las víctimas se concentraron para acompañar el regreso del principal acusado al país.

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