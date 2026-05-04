Rapado y bajo fuerte custodia: así "Pequeño J" fue trasladado desde Perú hacia Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J" y señalado como el autor intelectual del triple crimen narco del partido bonaerense de Florencio Varela, comenzó a ser trasladado desde Perú hacia Argentina, donde está previsto que arribe en la tarde de este lunes al aeropuerto internacional de Ezeiza.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) entregó el acusado a agentes de la Interpol para proceder con su extradición. El procedimiento se concretó a las 4.15 en las instalaciones del penal de Ancón II, situado en Lima, se consignó en el sitio web del Gobierno de Perú. "Pequeño J" estaba rapado, esposado con las manos atrás y bajo fuerte custodia.

"El interno fue entregado a Interpol en cumplimiento de un requerimiento internacional por el delito de homicidio agravado, bajo estrictas medidas de seguridad", se informó en el portal.

Durante el operativo, se firmó la documentación correspondiente para el traslado del imputado.

El procedimiento se concretó luego de una evaluación médica en cumplimiento de los protocolos vigentes.

"Pequeño J" cumplía prisión preventiva en el penal de la provincia peruana de Cañete mientras se gestionaba su extradición a Argentina.

Detalles del caso

El triple crimen de Florencio Varela fue cometido en septiembre último y el hallazgo de los cuerpos de las víctimas tuvo lugar en una precaria casa del barrio Villa Vatteone, donde los investigadores se encontraron con una escena que evidenciaba un nivel de saña brutal.

El ataque fue perpetrado contra las jóvenes Brenda Del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años, y la adolescente Lara Morena Gutiérrez, de tan sólo 15 años.

La principal hipótesis que maneja la Justicia sobre el triple crimen de Florencio Varela es que los asesinatos fueron producto de una represalia de una organización narcocriminal, motivada por el presunto robo de un cargamento de estupefacientes.

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