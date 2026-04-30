Triple crimen de Florencio Varela: "Pequeño J" será trasladado a la Argentina para ser indagado

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", será trasladado desde Perú este lunes por la tarde, bajo un estricto operativo de seguridad. Es el principal acusado y presunto autor intelectual del triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela.

Tras su arribo a suelo argentino, el sospechoso quedará a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, quien lo indagará el próximo martes 5 de mayo.

La investigación liderada por la justicia federal ubica a Valverde Victoriano como una pieza clave en una organización dedicada al narcotráfico.

Según la hipótesis principal, el triple crimen no fue un hecho aislado, sino parte de un plan sistemático para recuperar un cargamento de droga que habría sido sustraído a la banda.

En ese contexto de violencia extrema, "Pequeño J" es señalado como el responsable de coordinar el secuestro y posterior asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ocurrido en septiembre del año pasado.

Detalles del caso

La reconstrucción del hecho realizada por los investigadores detalla un modus operandi basado en el engaño. Las tres víctimas fueron contactadas en Ciudad Evita bajo la falsa promesa de asistir a una fiesta.

Todas fueron subidas a una camioneta y llevadas por la fuerza a una propiedad en Florencio Varela. En el lugar, las jóvenes fueron sometidas a golpes y vejaciones con el objetivo de obtener información sobre la droga desaparecida.

Finalmente, las tres fueron asesinadas y sus cuerpos enterrados en el mismo predio donde se cometieron los crímenes.

Tras la difusión del caso y la identificación de los sospechosos, Valverde Victoriano logró huir del país, lo que motivó un pedido de captura internacional. Fue localizado y detenido de manera preventiva en Lima gracias al trabajo conjunto entre las autoridades peruanas y la justicia argentina.

Con su llegada al país, son 11 los imputados en un expediente que incluye cargos por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género.