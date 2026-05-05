Triple crimen de Florencio Varela: indagan a "Pequeño J" tras su extradición desde Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J" y señalado como autor intelectual del triple crimen narco del partido bonaerense de Florencio Varela, será indagado de manera virtual este martes por el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 del partido bonaerense de Morón.

El imputado, de 20 años, llegó al país este lunes, a las 20.40, tras un operativo de extradición desde Perú que finalizó en el aeropuerto de la localidad de El Palomar. El acusado estaba rapado, esposado y bajo una fuerte custodia. Fue trasladado de forma inmediata al penal de Marcos Paz.

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A "Pequeño J" se le achaca el delito de "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

Detalles del caso

El triple crimen de Florencio Varela fue cometido en septiembre último y el hallazgo de los cuerpos de las víctimas tuvo lugar en una precaria casa del barrio Villa Vatteone, donde los investigadores se encontraron con una escena que evidenciaba un nivel de saña brutal.

El ataque fue perpetrado contra las jóvenes Brenda Del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años, y la adolescente Lara Morena Gutiérrez, de tan sólo 15 años.

La principal hipótesis que maneja la Justicia sobre el triple crimen de Florencio Varela es que los asesinatos fueron producto de una represalia de una organización narcocriminal, motivada por el presunto robo de un cargamento de estupefacientes.