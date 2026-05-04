Triple crimen de Florencio Varela: extraditan desde Perú a "Pequeño J", ¿cuándo será indagado?

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), más conocido como "Pequeño J" y que se encuentra acusado por el triple crimen narco del partido bonaerense de Florencio Varela, será extraditado este lunes desde Perú después de meses de espera y está previsto que sea indagado al día siguiente por los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda Del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

El arribo de Valverde Victoriano, quien se encuentra señalado como el autor intelectual del triple crimen, está programado para tarde en el aeropuerto Internacional de Ezeiza y el operativo estará a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA).

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Antes, a las 11, familiares de las víctimas se concentrarán en la rotonda de La Tablada, para luego dirigirse hasta el Juzgado N°2 de Morón, que interviene en la causa, en reclamo de justicia.

A "Pequeño J" se lo considera miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización delictiva.

Gutiérrez, Del Castillo y Verdi, el 19 de septiembre último, fueron privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y asesinadas.

Hasta el momento, la Justicia trabajó en la mayoría de las instancias del expediente con las figuras de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" y "homicidio criminis causa".

Gentileza Ministerio Público de Perú.

Detalles sobre la marcha





Bajo el lema "¿Resolución o perjuicio judicial? No a la excarcelación de Iara Ibarra y Maximiliano Parra", fue convocada la marcha al Juzgado de Morón, en el marco de un nuevo reclamo de justicia por una de las causas más crueles del país.

"Estamos en contra de la decisión de la Cámara Federal. No es justicia, es impunidad", se manifiesta en el flyer de difusión de la movilización posteado en redes sociales.

El tribunal cambió la situación procesal de Ibarra y Parra, a quienes se les atribuyó el delito de encubrimiento agravado. Según la resolución judicial, ambos alteraron la escena del triple crimen y facilitaron la evasión de los autores, aunque no participaron del secuestro ni de los asesinatos.

Junto a una foto de las tres víctimas, también se expresó: "En la memoria nadie muere".

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