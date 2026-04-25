Triple crimen de Florencio Varela: la Justicia dictó la falta de mérito para "Señor J"

La Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como "Señor Jota", en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, que tuvo como víctimas a Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo.

La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal luego de analizar la apelación presentada por la defensa del acusado, quien había sido señalado como presunto autor intelectual de los homicidios, ocurridos en septiembre de 2025.

"Se estima que las pruebas de cargo reunidas no resultan -al menos de momento- suficientes para verificar la responsabilidad que se le adjudica", explicó el tribunal en una resolución de 57 páginas.

La acusación contra el ciudadano peruano se apoyaba principalmente en la declaración de la imputada Celeste Magalí González Guerrero. Esa versión, sin embargo, no estaba respaldada por otras pruebas objetivas que la reforzaran, según se desprende del fallo.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como "Señor J", fue beneficiado con la falta de mérito en la causa por el triple crimen de Florencio Varela (Imagen: Policía Federal Argentina).

La defensa remarcó además que el acusado no tenía vínculo con el resto de los involucrados en la causa y que, incluso, se encontraba privado de su libertad en el momento en que se produjeron los asesinatos.

La decisión fue adoptada por los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones. La falta de mérito no lo desvincula de manera definitiva de la causa, pero sí deja sin sustento el procesamiento en su contra con las pruebas reunidas hasta el momento.

Pese a la resolución de la Cámara a su favor, Cubas Zavaleta continuará detenido, aunque por otra causa que tramita en el fuero federal.

¿Qué pasa con el resto de los acusados?





En paralelo a la situación de Cubas Zavaleta, la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos y las prisiones preventivas que ya pesaban sobre Milagros Florencia Ibáñez, Víctor Sotacuro Lázaro, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Andrés Parra.

Según el fallo, hay elementos que ubican a varios de ellos en el lugar de los hechos y en momentos clave de la secuencia que terminó con el crimen de las tres jóvenes.

Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo fueron asesinadas en el marco del hecho que se investiga como el triple crimen de Florencio Varela (Archivo).

Entre las pruebas mencionadas aparecen registros de cámaras de seguridad, peritajes sobre teléfonos celulares, movimientos de vehículos y declaraciones de testigos. Con ese material, el tribunal entendió que se sostienen las medidas de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Uno de los ejes principales del fallo está puesto en cómo se reconstruyó el traslado de las víctimas. De acuerdo con la investigación, las jóvenes habrían sido engañadas con la promesa de asistir a una fiesta, lo que permitió que subieran a una camioneta sin sospechar lo que iba a ocurrir después.

Según esa hipótesis, fueron llevadas hasta una vivienda ubicada en la calle Chañar al 700, donde habrían sido retenidas y posteriormente asesinadas. Para los jueces, en esa maniobra intervinieron distintos imputados con roles diferenciados, ya sea en la captación de las víctimas, el traslado o la ejecución del plan.

Pruebas y situación de los imputados





Los camaristas también valoraron elementos que los vinculan con lo que habría ocurrido después de los homicidios. Entre ellos, se mencionan maniobras relacionadas con el presunto encubrimiento, como la quema del vehículo usado en el traslado y acciones que serían compatibles con la limpieza de la vivienda y el enterramiento de los cuerpos.

Otro punto que tomó peso en la resolución es el análisis de los teléfonos celulares. Los informes de antenas y el rastreo de aplicaciones permitieron reconstruir movimientos que coinciden con los horarios en los que se produjeron los hechos, algo que para la Cámara refuerza la idea de una maniobra coordinada entre los implicados.

Con este panorama, el tribunal entendió que no corresponde modificar la situación procesal de los acusados y resolvió que todos ellos continúen detenidos mientras avanza la investigación.