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Viernes, 17 de abril de 2026

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SITUACIÓN

"Pequeño J" será extraditado y volverá a Argentina para ser juzgado por el triple crimen

Las autoridades de Perú permitieron el regreso de Tiny Valverde Victoriano.y será trasladado al país.

En el marco de la investigación por el triple crimen en Florencio Varela, las autoridades de Perú permitieron que "Pequeño J" sea extraditado para ser juzgado.

Tony Janzen Valverde Victoriano podrá ser trasladado en un máximo de 30 días a la Argentina.

El procedimiento judicial se llevó a cabo en un trabajo en conjunto del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, la Secretaría N°8 del Dr. Ignacio Calvi y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

El gobierno peruano había autorizado la extradición pasiva del acusado, después de que la Corte Suprema de ese país diera el aval. Sin embargo, el Juzgado Federal de Morón impulsó un pedido de ampliación de la extradición, ya que quería incorporar nuevos delitos que surgieron a medida que la investigación avanzó.

Está imputado "Pequeño J" por "homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género". 

La Justicia lo señala como uno de los responsables detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.


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