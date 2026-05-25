Triple crimen de Florencio Varela: "Pequeño J" amplió su declaración y pidió disculpas a las familias de las víctimas

Tony Jenzel Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", uno de los imputados por el triple crimen de Florencio Varela, amplió su declaración ante la Justicia y volvió a negar cualquier participación directa en los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Durante su exposición ante el juez federal Jorge Rodríguez, el acusado aseguró que desconocía el plan criminal y afirmó que solo había sido enviado a la vivienda de la localidad bonaerense para "hacer presencia".

El imputado, quien se encuentra alojado actualmente en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, sostuvo que llegó a la casa donde posteriormente ocurrieron los asesinatos por indicación de Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los sospechosos de la causa.

La Justicia investiga el asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en una casa en la localidad de Florencio Varela.

Según declaró, permaneció en la propiedad durante la noche del 18 de septiembre de 2025 y aseguró que se quedó dormido antes de que sucedieran los homicidios.

En uno de los tramos más importantes de su declaración, "Pequeño J" afirmó que fue despertado cerca de las 6 de la mañana por Matías Agustín Ozorio y otro hombre, a quienes vio "empapados y con los zapatos con tierra". Luego de ello, ambos le entregaron un arma de fuego, una caja de municiones y 50 mil pesos para que los guardara, asegurándole que se trataba de una orden de Villanueva Silva.

En ese sentido, el acusado insistió ante la Justicia que nunca participó de los asesinatos y que tampoco tenía conocimiento previo de lo que iba a ocurrir. Además, mencionó a un hombre apodado "Gordo", cuya identidad dijo desconocer, aunque señaló que era una persona de confianza dentro del grupo. También minimizó sus vínculos con otros imputados, entre ellos Iara Daniela Ibarra y Celeste Magalí González Guerrero, asegurando que solo coincidía con ellos por trabajos ocasionales o "changas".

Otro de los puntos centrales de la declaración estuvo relacionado con su fuga posterior al hallazgo de los cuerpos. Valverde Victoriano reconoció que escapó junto a Ozorio hacia Bolivia y luego a Perú, donde finalmente fue detenido siete meses más tarde en la localidad de Pucusana, mientras viajaba oculto dentro de un camión. Tras su captura, fue extraditado y puesto a disposición de la Justicia argentina.

En el cierre de su declaración, el imputado pidió disculpas a las familias de las víctimas y expresó que comprende el dolor por la pérdida de un ser querido. "Disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos", sostuvo ante el magistrado, al tiempo que remarcó que él también sufrió la muerte de su padre y que entiende "lo que se siente perder un familiar, más cuando es un hijo".