El abogado de "Pequeño J" aseguró que el acusado "se fugó porque tenía miedo de que lo mataran"

El abogado Lucas Contreras Alderete rompió el silencio luego de que su defendido, Tony Janzen Valverde Victoriano -"Pequeño J"-, se negara a responder preguntas del fiscal durante su indagatoria por el triple crimen de Florencio Varela.

"Tony me respondió que se fugó porque tenía miedo de que lo mataran. Un linchamiento social, su cara fue expuesta. Temía que tomaran represalias y la primera acción que se le ocurrió fue darse a la fuga", dijo Contreras Alderete a la prensa tras la extradición de su defendido.

El letrado tuvo su primer contacto con "Pequeño J" la noche anterior por videollamada, y fue él quien le aconsejó no declarar hasta conocer los detalles de la investigación.

Durante la audiencia de indagatoria virtual desde la cárcel de Marcos Paz, Valverde Victoriano rompió el silencio solo para desvincularse del hecho: negó su participación en los asesinatos y no respondió preguntas.

"Pequeño J" está a disposición de la Justicia argentina.

"Tony aceptó mi recomendación, pero tenía la necesidad de señalar su inocencia, que lamentaba lo que le había sucedido a las chicas, pero que él no había cometido el hecho", explicó el abogado.

La estrategia para el juicio oral

Contreras Alderete confirmó que la única imputación contra su cliente es la de coautor de homicidio agravado calificado, descartando otras acusaciones que se especulaban.

"Voy a intentar hacerle caer algunas agravantes y llegar en una mejor posición al juicio oral, con una imputación más leve. Entiendo la gravedad del caso, no le estoy bajando el precio", afirmó.

El letrado destacó que su defendido tiene 20 años y que eso "tiene que interpelar como sociedad", aunque aclaró que no minimiza la gravedad de la investigación por la muerte de tres jóvenes.

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