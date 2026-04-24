Video: policías se disfrazaron de payasos para atrapar al líder narco "Gordo Pey"

La Policía bonaerense atrapó a "Gordo Pey", uno de los narcos más buscados, en un fuerte operativo que se realizó en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El criminal, identificado como Fabián Jesús Bravo, es acusado de liderar una banda dedicada al narcomenudeo y vinculada a causas de homicidio. Terminó detenido junto a su pareja, Joana Giménez.

Este operativo contó con la particularidad de la estrategía que utilizó la Policía para atraparlo: usar agentes disfrazados de payasos, aprovechando que el sujeto se encontraba cerca de un circo.

Con la utilización de estos trajes y un camión de circo lograron moverse sin despertar sospechas para atrapar a los prófugos de la Justicia.

Pey lideraba una organización criminal con dominio territorial, que realizaba narcomenudeo.

El narco detenido.

Él y su esposa están imputados en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

La investigación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, en colaboración con la UFI 7 del departamento de San Martín.