Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 24 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
OPERATIVO

Video: policías se disfrazaron de payasos para atrapar al líder narco "Gordo Pey"

El criminal era buscado por la Justicia y cayó junto a su pareja, Joana Giménez.

La Policía bonaerense atrapó a "Gordo Pey", uno de los narcos más buscados, en un fuerte operativo que se realizó en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El criminal, identificado como Fabián Jesús Bravo, es acusado de liderar una banda dedicada al narcomenudeo y vinculada a causas de homicidio. Terminó detenido junto a su pareja, Joana Giménez.

Este operativo contó con la particularidad de la estrategía que utilizó la Policía para atraparlo: usar agentes disfrazados de payasos, aprovechando que el sujeto se encontraba cerca de un circo.

Con la utilización de estos trajes y un camión de circo lograron moverse sin despertar sospechas para atrapar a los prófugos de la Justicia.

Pey lideraba una organización criminal con dominio territorial, que realizaba narcomenudeo.

Con la utilización de estos trajes y un camión de circo lograron moverse sin despertar sospechas para atrapar a los prófugos de la Justicia.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Pey lideraba una organización criminal con dominio territorial, que realizaba narcomenudeo.El narco detenido.
El narco detenido.

Él y su esposa están imputados en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

 La investigación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, en colaboración con la UFI 7 del departamento de San Martín.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel
Noticias

Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel

5
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

Últimas noticias de Policías